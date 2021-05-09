Рахимич высказался о возможном приглашении в тренерский штаб ЦСКА

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Тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич прокомментировал информацию о возможном приглашении в тренерский штаб Ивицы Олича в московском ЦСКА.

«У нас с Ивицей на эту тему разговоров не было. Мы разговариваем как друзья, я иногда помогаю ему. Конечно, Олич хочет видеть меня в ЦСКА. Он это сам говорит. Как будет на самом деле — посмотрим. Я не могу быть против такого поворота событий. Я 20 лет в ЦСКА», — приводит слова Рахимича «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что пока рано делать выводы относительно работы Олича в ЦСКА.

«Сейчас тяжело делать выводы по работе Олича. Очень маленький срок прошел. За это время тяжело что-то изменить. Эта та команда, которая была при Гончаренко. Нужно дать Оличу больше времени», — добавил боснийский специалист.

45-летний Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, а также работал в академии клуба. С 2018 года Рахимич работает в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что Олич высказался о будущем Николы Влашича в ЦСКА.

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