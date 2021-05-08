Олич высказался о будущем Влашича в ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос о будущем хорватского хавбека Николы Влашича в команде.
Олич высказался о будущем Влашича в ЦСКА
  • РИА Новости

«Влашич — очень важный игрок в этой команде. У нас ещё одна игра, пока он с нами не тренировался. Посмотрим, сможет ли он сыграть. Если нет, то у него ещё Евро. После этого посмотрим, что будет на трансферном рынке. Если он останется, то будем вместе работать, и работать полностью на команду. Это важный игрок, который делает разницу. Если уйдёт, то посмотрим, может, кого-то купим вместо него. Пока он здесь, он с нами», — приводит слова Олича «Чемпионат».

23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 103 матчах за московский клуб.

Ранее появилась информация, что «Милан» готов заплатить €20 млн за Влашича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить