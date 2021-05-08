Олич высказался о будущем Влашича в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос о будущем хорватского хавбека Николы Влашича в команде.

«Влашич — очень важный игрок в этой команде. У нас ещё одна игра, пока он с нами не тренировался. Посмотрим, сможет ли он сыграть. Если нет, то у него ещё Евро. После этого посмотрим, что будет на трансферном рынке. Если он останется, то будем вместе работать, и работать полностью на команду. Это важный игрок, который делает разницу. Если уйдёт, то посмотрим, может, кого-то купим вместо него. Пока он здесь, он с нами», — приводит слова Олича «Чемпионат».

23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 103 матчах за московский клуб.

Ранее появилась информация, что «Милан» готов заплатить €20 млн за Влашича.