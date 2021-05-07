СМИ: «Милан» готов заплатить €20 млн за Влашича

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Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича.
СМИ: «Милан» готов заплатить €20 млн за Влашича
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости

Как сообщает Planetamilan.it, россонери готовы заплатить за игрока €20 млн, хотя до пандемии ЦСКА запрашивал €30 млн за трансфер.

Отмечается, что если «Милану» не удастся подписать Влашича, то клуб попробует купить хавбека «Удинезе» Родриго де Пауля.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В этом сезоне он забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за команду.

Ранее сообщалось, что форвард «Сочи» Антон Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА.

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