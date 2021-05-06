Источник: Заболотный продолжит карьеру в ЦСКА

Форвард ФК «Сочи» Антон Заболотный договорился о переходе в московский ЦСКА.

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев провёл встречу с Заболотным и убедил его летом подписать контракт с армейцами.

29-летний форвард в нынешнем чемпионате Российской премьер-лиги забил девять мячей и отдал три голевые передачи в 25 матчах. Его контракт с «Сочи» истекает по завершении текущего сезона.

Ранее агент ответил на слухи об интересе «Краснодара» к Заболотному и «Локомотива» к Тикнизяну.