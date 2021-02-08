Слуцкий высказался о хет-трике Головина за «Монако»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».
Слуцкий высказался о хет-трике Головина за «Монако»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я смотрел игру потом, не в прямом эфире. Мы с ним вечером разговаривали. Меня удивляло, что он до этого не выходил в старте. Хотя с первого выхода на замену я ждал его в старте, когда он забил сразу гол и отдал две голевые», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что регулярно общается с Головиным.

«Он очень болезненно переносит периоды, когда не играет. Неважно, объективные причины или нет. У него была повышенная мотивация во вчерашней игре, чтобы вернуться в стартовый состав», — добавил специалист.

Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Нимом» (4:3), поучаствовав во всех голах своей команды.

Российский хавбек играл под руководством Слуцкого за московский ЦСКА в период с 2014 по 2016 год. 

Ранее L'Equipe признал Головина лучшим игроком тура Лиги 1 и назвал «светом «Монако».

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