L'Equipe признал Головина лучшим игроком тура Лиги 1 и назвал «светом «Монако»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин был признан лучшим футболистом 24-го тура французской Лиги 1 по версии L'Equipe.

Французское издание поставило российскому полузащитнику оценку 9 баллов, включив его в символическую сборную 24-го тура, а также выпустило статью под наванием «Головин — новый свет «Монако».



24-летний россиянин оформил хет-трик и отдал голевую передачу в матче с «Нимом» (4:3), таким образом, поучаствовав во всех голах своей команды.

По итогам 24 туров «Монако» набрал 48 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее тренер «Монако» назвал Головина фантастическим игроком после хет-трика в матче с «Нимом».