L'Equipe признал Головина лучшим игроком тура Лиги 1 и назвал «светом «Монако»

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Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин был признан лучшим футболистом 24-го тура французской Лиги 1 по версии L'Equipe.
L'Equipe признал Головина лучшим игроком тура Лиги 1 и назвал «светом «Монако»
  • Reuters

Французское издание поставило российскому полузащитнику оценку 9 баллов, включив его в символическую сборную 24-го тура, а также выпустило статью под наванием «Головин — новый свет «Монако».

24-летний россиянин оформил хет-трик и отдал голевую передачу в матче с «Нимом» (4:3), таким образом, поучаствовав во всех голах своей команды.

По итогам 24 туров «Монако» набрал 48 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1. 

Ранее тренер «Монако» назвал Головина фантастическим игроком после хет-трика в матче с «Нимом».

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