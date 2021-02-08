L'Equipe признал Головина лучшим игроком тура Лиги 1 и назвал «светом «Монако»
- Reuters
Французское издание поставило российскому полузащитнику оценку 9 баллов, включив его в символическую сборную 24-го тура, а также выпустило статью под наванием «Головин — новый свет «Монако».
24-летний россиянин оформил хет-трик и отдал голевую передачу в матче с «Нимом» (4:3), таким образом, поучаствовав во всех голах своей команды.
По итогам 24 туров «Монако» набрал 48 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее тренер «Монако» назвал Головина фантастическим игроком после хет-трика в матче с «Нимом».