Гол Жоржиньо с пенальти принёс «Челси» третью победу подряд в АПЛ

Лондонский «Челси» взял верх над «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Шеффилде и завершилась в пользу гостей — 2:1.

На 43-й минуте синих вывел вперёд Мэйсон Маунт. После перерыва хозяева сравняли счёт благодаря автоголу Антонио Рюдигера (54'). Тем не менее лондонцы всё же добились трёх очков — решающий мяч с пенальти на 58-й минуте забил Жоржиньо.

Для «Челси» эта победа стала третьей кряду. Таким образом, подопечные Томаса Тухеля набрали 39 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» (11) находится на последней, 20-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и одержал десятую победу подряд в АПЛ.