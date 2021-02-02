Авербух — о прыжковом турнире: это очень хорошая идея

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от прыжковых соревнований в рамках командного турнира в Москве.

«Так как я не был большим одиночником, мне трудно сказать, насколько сложно будет для участников конкурса делать каскад из пяти прыжков. Единственное, я считаю, что прыжковый турнир — это очень хорошая идея. Он лет 15 назад был рождён во Франции, несколько лет проводился, потом, к сожалению, закончился. Но это очень здорово, потому что нынешние правила действительно ограничивают зрителей видеть сложнейшие каскады», — приводит слова Авербуха Sport24.

Он отметил, что этот турнир покажет большие возможности фигуристов, которые способны исполнять такие прыжки.

«Более того, многие фигуристы не могут выполнить в программе большое количество тройных и четверных, а когда стоит вопрос сольных прыжков — могут. Исторически так было всегда, поэтому это шанс для тех, кто не справляется с программой, но может делать сопредельные прыжки, собравшись именно на них», — добавил Авербух.

Командный турнир пройдёт с 5 по 7 февраля, прыжковая часть соревнований состоится 5 февраля.

Ранее стал известен формат прыжковых соревнований фигуристов на командном турнире.