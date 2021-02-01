Непряева призналась, что не сумела приблизиться к пику формы

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Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о трудностях набора формы из-за пандемии коронавируса.
Непряева призналась, что не сумела приблизиться к пику формы
  • РИА Новости

«Я тоже была не совсем довольна процессом набора формы, как и качеством той подготовки, что провела летом. Чувствовала, когда мы уже начали тренироваться на снегу, что не могу выполнить многое из того, что предлагает Юрий Викторович Бородавко. В спорте в этом плане никогда ничего не происходит вдруг. И то, что движения «не те», чувствуется очень хорошо. Я не могу сказать, кстати, что моё состояние в Фалуне как-то улучшилось по сравнению с гонками на предыдущих этапах. Но в целом оно было неплохим. Понятно, что это не пик формы, я даже близко не успела подойти к нему», — сказала спортсменка в интервью RT.

На этапе Кубка мира в Фалуне Непряева сломала руку в результате падения на трассе. Спортсменка перенесла операцию и рискует пропустить чемпионат мира.

Ранее Непряева отказалась загадывать, сумеет ли выступить на ЧМ.

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