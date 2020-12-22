Российский боец Уланбеков снялся с боя из-за перелома носа

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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков снялся с поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 257 из-за перелома носа.
Российский боец Уланбеков снялся с боя из-за перелома носа
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«У Тагира был перелом носа. Он не может спарринговаться», — цитирует ТАСС менеджера бойца Ризвана Магомедова.

Уланбеков должен был провести поединок против бразильца Матеуса Николау 23 января.

Ранее сообщалось, что Уланбеков выступит на UFC 257.

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