Science Alert: на Марсе запечатлели образования, похожие на «пауков»
Об этом пишет Science Alert.
По информации портала, данные тёмные тонкие образования на марсианской поверхности, скорее всего, полностью сформированы в результате небиологических процессов.
Отмечается, что они образуются в результате сезонных изменений на планете, когда экстремальные температуры сменяются потеплением.
Ранее в Reuters заявили, что с 2014 года сотрудники SpaceX получили свыше 600 травм из-за амбициозных стремлений главы компании американского бизнесмена Илона Маска в кратчайшие сроки совершить полёт на Марс.