Science Alert: на Марсе запечатлели образования, похожие на «пауков»

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало снимки поверхности Марса, на которых можно увидеть образования, похожие на «пауков».

Об этом пишет Science Alert.

По информации портала, данные тёмные тонкие образования на марсианской поверхности, скорее всего, полностью сформированы в результате небиологических процессов.

Отмечается, что они образуются в результате сезонных изменений на планете, когда экстремальные температуры сменяются потеплением.

Ранее в Reuters заявили, что с 2014 года сотрудники SpaceX получили свыше 600 травм из-за амбициозных стремлений главы компании американского бизнесмена Илона Маска в кратчайшие сроки совершить полёт на Марс.