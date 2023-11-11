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Reuters: работники SpaceX получили более 600 травм из-за амбиций Маска по Марсу

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С 2014 года сотрудники компании SpaceX получили свыше 600 травм из-за амбициозных стремлений главы компании американского бизнесмена Илона Маска в кратчайшие сроки совершить полёт на Марс.
Reuters: работники SpaceX получили более 600 травм из-за амбиций Маска по Марсу
  • AP
  • © David J. Phillip

Об этом информирует агентство Reuters.

«Агентство Reuters задокументировало по меньшей мере 600 ранее не сообщавшихся травм на рабочем месте в ракетной компании Маска», — говорится в публикации. 

По данным агентства, все травмы были разной степени тяжести, некоторые из них были серьёзными и приводили к инвалидности.

В частности, утверждает агентство, у сотрудников SpaceX были зафиксированы случаи ампутации конечностей, перелома костей, ожогов, травмирования глаз.

Кроме того, отмечается, что Маск и сам пренебрегал правилами безопасности, посещая площадки своей компании. Так, он иногда играл с огнемётом или отговаривал сотрудников носить защитную жёлтую одежду, поскольку он не любит яркие цвета.

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