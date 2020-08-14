Гендиректор «Спартака» прокомментировал отсутствие Тедеско на матче с «Ахматом»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие главного тренера команды Доменико Тедеско на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Где Тедеско? После игры всё скажу», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 14 августа в Москве на «Открытие Арене». Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Тедеско пропустит матч «Спартак» — «Ахмат».