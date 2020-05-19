СМИ: Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»
- Reuters
Как сообщает L’Equipe, клуб сделал португальскому специалисту предложение о продлении контракта, но тот ответил отказом.
Действующее соглашение тренера с «Марселем» рассчитано до лета 2021 года.
По итогам минувшего сезона Лиги 1, который был завершён досрочно из-за коронавируса, «Марсель» занял второе место и пробился в Лигу чемпионов.
Виллаш-Боаш известен в России по работе с петербургским «Зенитом», который он возглавлял с 2014 по 2016 год.
Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино претендует на место главного тренера «Марселя».