Самедов: никогда не говорил, что «Спартак» — лучшая команда в моей жизни

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что считает московское «Динамо» лучшей командой в своей жизни.

Самедов написал комментарий под видео, которое бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин опубликовал в социальной сети Instagram. На нём был запечатлён фрагмент матча между бело-голубыми и футболистами московского «Локомотива».

Самедов написал в комментариях: «Лучшая команда в моей жизни», что было встречено непониманием со стороны одного из болельщиков. Тот напомнил Александру, что ранее тот называл «Спартак» лучшим коллективом в своей карьере.

Тем не менее Самедов ответил, что никогда не считал «Спартак» лучшей командой в своей жизни.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы нападающего Александра Соболева в московском клубе «Спартак».