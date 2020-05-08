Самедов: никогда не говорил, что «Спартак» — лучшая команда в моей жизни
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- РИА Новости
Самедов написал комментарий под видео, которое бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин опубликовал в социальной сети Instagram. На нём был запечатлён фрагмент матча между бело-голубыми и футболистами московского «Локомотива».
Самедов написал в комментариях: «Лучшая команда в моей жизни», что было встречено непониманием со стороны одного из болельщиков. Тот напомнил Александру, что ранее тот называл «Спартак» лучшим коллективом в своей карьере.
Тем не менее Самедов ответил, что никогда не считал «Спартак» лучшей командой в своей жизни.
Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы нападающего Александра Соболева в московском клубе «Спартак».