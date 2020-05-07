Радимов считает, что Соболев будет запасным в «Спартаке»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы нападающего Александра Соболева в московском клубе «Спартак».

«Ну что, завидую, что у вас такой игрок. Прогноз: максимум, что ждёт Соболева после первого круга, если возобновится РПЛ, — место на скамейке с ромбиком на груди! И он вроде не чемпион мира?» — написал Радимов на своей странице в Twitter.

Соболев арендован «Спартаком» у «Крыльев Советов» до окончания сезона с правом выкупа. В четырёх матчах за московский клуб форварду не удалось отметиться результативными действиями.

Ранее Соболев рассказал об интересе к себе со стороны лондонского «Арсенала».