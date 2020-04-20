Гретцки уверен, что сезон НХЛ будет доигран летом

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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил уверенность, что сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет доигран летом.

«Я верю, что руководство США и Канады найдёт способ преодолеть эту ситуацию, что мы разберёмся с этим. И я действительно верю, что мы увидим хоккей и другие виды спорта летом, пусть и в несколько другом виде, но это произойдёт», — приводит слова Гретцки Sportsnet.

НХЛ, как и все остальные спортивные лиги Северной Америки, приостановила проведение соревнований в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук выразил надежду, что в НХЛ удастся завершить сезон и начать плей-офф.

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