Гретцки уверен, что сезон НХЛ будет доигран летом

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки выразил уверенность, что сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет доигран летом.

«Я верю, что руководство США и Канады найдёт способ преодолеть эту ситуацию, что мы разберёмся с этим. И я действительно верю, что мы увидим хоккей и другие виды спорта летом, пусть и в несколько другом виде, но это произойдёт», — приводит слова Гретцки Sportsnet.

НХЛ, как и все остальные спортивные лиги Северной Америки, приостановила проведение соревнований в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук выразил надежду, что в НХЛ удастся завершить сезон и начать плей-офф.