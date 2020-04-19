Ковальчук: надеюсь, мы завершим сезон и начнём плей-офф

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук считает, что его нынешняя команда способна победить в Кубке Стэнли.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новой системе игры. Здесь отличные ребята. Я очень рад, что присоединился к ним. Дело не только в том, что Овечкин мой друг. У нас есть шанс победить в Кубке Стэнли. Надеюсь, мы завершим сезон и начнём плей-офф. Думаю, наша команда готова. Здесь собрались габаритные и сильные ребята. У них есть опыт и нет травм», — приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне российский форвард успел выступить за три клуба — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

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