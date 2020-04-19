Панарин рассказал, как планирует тренироваться с шайбой во время карантина

Короткая ссылка
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как тренируется во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Я сделал себе не такой лёд, на котором гоняю на коньках. Это пластиковый лист, но с него можно бросать шайбы. Хотел его сначала в подвале установить. Но понял, что не настолько люблю хоккей. Буду бросать максимум летом, в другое время и так хоккея много. Поэтому заказал себе лист, ворота. На днях должны прийти. Привёз клюшки со стадиона и буду бросать, пока кому-нибудь из соседей не разобью окно», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Панарин рассказал, чем его дни отличаются друг от друга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить