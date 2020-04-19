Панарин рассказал, как планирует тренироваться с шайбой во время карантина

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как тренируется во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Я сделал себе не такой лёд, на котором гоняю на коньках. Это пластиковый лист, но с него можно бросать шайбы. Хотел его сначала в подвале установить. Но понял, что не настолько люблю хоккей. Буду бросать максимум летом, в другое время и так хоккея много. Поэтому заказал себе лист, ворота. На днях должны прийти. Привёз клюшки со стадиона и буду бросать, пока кому-нибудь из соседей не разобью окно», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Панарин рассказал, чем его дни отличаются друг от друга.