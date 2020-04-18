Панарин: мой день отличается от предыдущих тем, что я шлифанул обед мороженым

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о соблюдении режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

По словам спортсмена, он навестил вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, для чего Панарину пришлось совершить 16-часовую поездку из Нью-Йорка во Флориду на автомобиле.

«Я сейчас нахожусь в загородном доме под Нью-Йорком, в сам город вообще не езжу. Чем мой этот день отличается от предыдущих? Тем, что я сегодня шлифанул обед мороженым. Обычно я так не делаю. В этом всё отличие. Но разнообразие есть. Мы не так давно вернулись от Бобровских. А теперь наслаждаемся своим домом. Я вот никак гараж не могу достроить», — приводит слова Панарина русскоязычный сайт НХЛ.

Кроме того, хоккеист рассказал о своих занятиях для поддержания формы.

«Потренируюсь утром, да и всё — у меня уже жизнь удалась. Основное своё дело сделал. Я у себя дома поставил велосипед. Положил резинки, мячи, маты. Ещё планирую там спа-зону соорудить», — отметил Панарин.

Ранее сообщалось, что НХЛ представила документальный фильм об Овечкине.