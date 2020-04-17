Экс-тренер ЦСКА Зико: не знал, что Мамаев сидел в тюрьме

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Зико поделился мнением о полузащитнике «Ростова» Павле Мамаеве, который ранее выступал в составе армейцев.
Экс-тренер ЦСКА Зико: не знал, что Мамаев сидел в тюрьме
  • РИА Новости

«С Мамаевым у меня трудностей не возникало. При мне он часто был в основе», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он отметил, что единственная проблема с Мамаевым возникла, когда тот получил красную карточку в финале Кубка России 2009 года с «Рубином» (1:0), но подчеркнул, что тогда игрок был очень молод и нервничал, а подобные удаления могут случиться в карьере каждого футболиста.

«Вообще, Мамаев — большой профессионал. Мамаев год провёл в тюрьме? Не слышал об этом», — добавил Зико.

В сентябре 2019 года Мамаев вышел по УДО из колонии общего режима, в которой отбывал наказание по делу о драках в центре Москвы в 2018 году.

Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год.

Ранее Мамаев выразил уверенность, что в тюрьме коронавирус распространится быстрее всего.

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