Мамаев уверен, что в тюрьме коронавирус распространится быстрее всего

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев, который ранее отбывал наказание в колонии общего режима, поделился мнением о возможном распространении коронавируса в тюрьме.

«Конечно, это место, где болезнь распространится быстрее всего. Возьмите общие камеры, где много людей. Заразится один — и остальные по цепочке», — цитирует Мамаева «Московский комсомолец».

Он также вспомнил, что, когда он пребывал в СИЗО «Бутырка», один из его сокамерников простудился, а на следующий день уже у нескольких человек, включая его самого, была высокая температура.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим в большинстве стран Европы были отменены спортивные мероприятия.

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы по делу о потасовках в центре Москвы. В сентябре 2019-го они вышли на свободу по УДО и вернулись в профессиональный футбол.

Ранее Мамаев рассказал, как ему приснилась тюрьма.