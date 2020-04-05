Мамаев: на днях приснилось, что я опять попал в колонию

Футболист «Ростова» Павел Мамаев заявил, что ему до сих пор снится тюрьма.

«Вот только на днях приснилось, что я попал опять в колонию. Кошмар. Проснулся в поту. Огляделся, обрадовался, что дома и это всего лишь сон. Привычки? Чифир заваривал один раз только. А привычка одна и самая важная: прежде, чем что-то сделать, сто раз подумай о последствиях. Нас никто не прессовал. И угрозы никакой не было. У нас со всеми были хорошие, спокойные отношения. Работали, занимались спортом — жили как все. Денег с нас никто не вымогал. Так что мы тогда от вас ничего не скрывали», — приводит слова Мамаева «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что украинский футболист Калиниченко потребовал приостановить чемпионат Белоруссии.