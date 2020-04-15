Юран раскритиковал украинского футболиста Алиева после его слов про Крым
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«Если ты футбольный человек — говори о футболе. Если ты политик — говори о политике. Если ты, Алиев, всю жизнь играл и тренировался, говорить о политике — полный бред. Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал», — цитирует Юрана «Чемпионат».
Специалист считает, что необходимо для начала быть компетентным в конкретном вопросе перед тем, как высказывать своё мнение.
«Если ты футболист и рассуждаешь о политике, надо делать поправку на голову. Повторюсь, важнее всего сейчас — вакцина и жизни людей. Давайте мы объединимся и поможем украинцам, россиянам, итальянцам, чтобы везде люди не умирали», — добавил Юран.
Ранее Юран признался, что ему не всё понятно в пропускной системе во время пандемии.