Юран признался, что ему не всё понятно в пропускной системе во время пандемии

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался по поводу введения системы пропусков и штрафов во время пандемии коронавируса.

«Я нахожусь всё время дома, выезжаю только вынести мусор и купить продукты. Что касается пропусков, мне не всё понятно. Если я сел в машину и еду до магазина, то что, я разве меньше контактирую с кем-то, чем если я иду по улице?» — цитирует Юрана «Чемпионат».

Он отметил, что, находясь в машине, он изолирован и поэтому считает систему немного сложной для себя. Кроме того, специалист подчеркнул, что боится, что штрафы будут выписываться и без особого повода и ему жалко людей.

«Это же не просто звонок сделать, объясниться, и всё хорошо. Это определённые процедуры. У нас уже даже сегодня стали штрафовать. С завтрашнего дня мы должны к этому относиться внимательнее, но штрафы почему-то полетели сегодня. У людей и так в финансовом плане сейчас не лучшие времена», — добавил Юран.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим во многих странах были отменены спортивные и культурные мероприятия, а также введены карантинные меры.

Ранее экс-футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев заявил, что не изменил своего отношения к пандемии коронавируса и всё ещё считает происходящее фейком.