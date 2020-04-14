Экс-футболист «Локомотива» моё мнение о коронавирусе не поменялось

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев заявил, что не изменил своего отношения к пандемии коронавируса, и всё ещё считает его фейком.

«Я соблюдаю меры предосторожности, чтобы не заболеть, но моё мнение не поменялось. Я сдал тест, Всё хорошо, результат отрицательный. Этот тест я сдал для себя», — приводит слова Алиева Sport24.

Он отметил, что СМИ излишне нагнетают обстановку вокруг пандемии.

«Они пугают людей! Болезней очень много, раньше не предавали же такой огласки. Значит, это кому-то нужно наверху. Непонятно, для чего это всё делается», — добавил футболист.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее он высказал мнение, что многие люди уже давно переболели коронавирусом.