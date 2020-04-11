Алиев: мне кажется, мы все давно переболели коронавирусом

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Экс-игрок киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своём здоровье.
Алиев: мне кажется, мы все давно переболели коронавирусом
  • РИА Новости

Ранее футболист поведал подписчикам своего аккаунта в Instagram о том, что после прогулки у него поднялась температура и появился кашель. Алиев опасается заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня сходил и сделал тест на коронавирус, сказали ждать результат. Кашель. Днём температура 36,5, к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все давно переболели этой болезнью», — заявил украинец в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что футболистка «Бетиса» пошла работать в больницу ради борьбы с COVID-19.

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