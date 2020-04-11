Футболистка «Бетиса» пошла работать в больницу ради борьбы с COVID-19

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Футболистка испанского «Бетиса» Ана Ромеро устроилась на работу в госпиталь в период пандемии коронавируса.
Футболистка «Бетиса» пошла работать в больницу ради борьбы с COVID-19
  • globallookpress.com
  • © Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

О своём решении спортсменка рассказала в Instagram.

«Очень рада, что могу оказать помощь в борьбе с COVID-19. Выражаю благодарность своему клубу, который пошёл мне навстречу. Оставайтесь дома!» — написала Ромеро.

Футболистка, имеющая медицинское образование, выступает за «Бетис» с 2018 года.

Ранее сообщалось, что экс-футболист и тренер «Ливерпуля» заразился коронавирусом.

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