Футболистка «Бетиса» пошла работать в больницу ради борьбы с COVID-19
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- © Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
О своём решении спортсменка рассказала в Instagram.
«Очень рада, что могу оказать помощь в борьбе с COVID-19. Выражаю благодарность своему клубу, который пошёл мне навстречу. Оставайтесь дома!» — написала Ромеро.
Футболистка, имеющая медицинское образование, выступает за «Бетис» с 2018 года.
Ранее сообщалось, что экс-футболист и тренер «Ливерпуля» заразился коронавирусом.