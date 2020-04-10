Экс-футболист и тренер «Ливерпуля» заразился коронавирусом

Прославленный шотландский футболист Кенни Далглиш, известный своими выступлениями за «Ливерпуль» и «Селтик», заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба, 69-летнего шотландца доставили в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков. В соответствии с протоколом у него взяли анализ на коронавирус, который дал положительный результат.

Отмечается, что у Далглиша не было симптомов заражения и что до своей госпитализации он продолжительное время находился на самоизоляции.

На протяжении карьеры Далглиш играл только за два клуба: с 1969 по 1977 год — за «Селтик», а с 1977 по 1990 год — за «Ливерпуль». В разное время он также был главным тренером своих бывших команд.

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