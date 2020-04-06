Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдёт военные сборы в Южной Корее

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Нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле пройдёт военные сборы в Южной Корее.
Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдёт военные сборы в Южной Корее
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте «Тоттенхэма».

В марте Сон Хын Мин вернулся из Англии в Южную Корею и находится на обязательном карантине в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что игрок проведёт в войсках Южной Кореи один месяц: он будет проходить подготовку на базе морских пехотинцев на острове Чеджудо.

В мае форвард вернётся в Лондон.

Ранее Гарри Кейн не исключил своего ухода из «Тоттенхэма».

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