Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдёт военные сборы в Южной Корее

Нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле пройдёт военные сборы в Южной Корее.

Об этом сообщается на официальном сайте «Тоттенхэма».

В марте Сон Хын Мин вернулся из Англии в Южную Корею и находится на обязательном карантине в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что игрок проведёт в войсках Южной Кореи один месяц: он будет проходить подготовку на базе морских пехотинцев на острове Чеджудо.

В мае форвард вернётся в Лондон.

Ранее Гарри Кейн не исключил своего ухода из «Тоттенхэма».