Кейн не исключил своего ухода из «Тоттенхэма»

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём возможном уходе из команды.

«Меня часто об этом спрашивают. Это один из тех вопросов, на которые я не могу ответить положительно или отрицательно. Я люблю «Тоттенхэм». Если я не буду чувствовать, что мы растём как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться. Я амбициозный игрок», — приводит слова Кейна Daily Mail.

26-летний англичанин является воспитанником «Тоттехэма», играет за основу с 2011 года. В его активе 181 гол и 30 голевых передач в 278 матчах за «шпоры».

Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода Кейна.