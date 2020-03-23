СМИ: Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода Кейна

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Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может стать заменой форварду Гарри Кейну в «Тоттенхэме».
СМИ: Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода Кейна
  • Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, валлиец может перейти в «Тоттенхэм», если команду покинет нападающий Гарри Кейн, которым интересуется большое количество топ-клубов Европы.

Бэйл выступал за лондонскую команду с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в «Реал» за €101 млн. В текущем сезоне валлиец провёл 18 матчей за клуб, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее отец футболиста «Реала» согласился с президентом Сербии, пригрозившим тюрьмой его сыну.

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