СМИ: Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» в случае ухода Кейна

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может стать заменой форварду Гарри Кейну в «Тоттенхэме».

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, валлиец может перейти в «Тоттенхэм», если команду покинет нападающий Гарри Кейн, которым интересуется большое количество топ-клубов Европы.

Бэйл выступал за лондонскую команду с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в «Реал» за €101 млн. В текущем сезоне валлиец провёл 18 матчей за клуб, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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