Отец футболиста «Реала» согласился с президентом Сербии, пригрозившим тюрьмой его сыну

Милан Йович, отец нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича, согласился с президентом Сербии Александром Вучичем, который пригрозил уголовным наказанием его сыну за нарушение карантина из-за эпидемии коронавируса.

«Я полностью согласен с президентом и премьер-министром Сербии по поводу уголовного наказания, но только если мой сын виновен. Поддержу такое решение, если Лука нарушил закон, но он прибыл в Белград и остаётся дома», — цитирует Милана Йовича Puls Online.

Он также отметил, что его сын дважды прошёл тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. По его словам, именно по этой причине футболист подумал, что может вернуться на родину.

Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года. В текущем сезоне серб сыграл 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего действителен до 2025 года.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 300 тыс., свыше 13 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен продать Йовича из-за нарушения условий карантина.