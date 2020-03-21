СМИ: «Реал» намерен продать Йовича из-за нарушения условий карантина

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» намерен продать сербского форварда Луку Йовича, который отправился на родину вопреки условиям карантина.
СМИ: «Реал» намерен продать Йовича из-за нарушения условий карантина
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Daily Star. По информации источника. услуги серба уже грядущим летом будут предложены лондонским «Челси» и «Тоттенхэму».

Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года. В текущем сезоне серб сыграл 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего действителен до 2025 года.

Ранее президент Сербии пригрозил футболисту «Реала» Йовичу арестом за нарушение карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить