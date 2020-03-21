СМИ: «Реал» намерен продать Йовича из-за нарушения условий карантина

Мадридский «Реал» намерен продать сербского форварда Луку Йовича, который отправился на родину вопреки условиям карантина.

Об этом сообщает Daily Star. По информации источника. услуги серба уже грядущим летом будут предложены лондонским «Челси» и «Тоттенхэму».

Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года. В текущем сезоне серб сыграл 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего действителен до 2025 года.

Ранее президент Сербии пригрозил футболисту «Реала» Йовичу арестом за нарушение карантина.