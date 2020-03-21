СМИ: «Реал» намерен продать Йовича из-за нарушения условий карантина
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Об этом сообщает Daily Star. По информации источника. услуги серба уже грядущим летом будут предложены лондонским «Челси» и «Тоттенхэму».
Йович перешёл в «Реал» летом 2019 года. В текущем сезоне серб сыграл 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего действителен до 2025 года.
Ранее президент Сербии пригрозил футболисту «Реала» Йовичу арестом за нарушение карантина.