Глава АБФФ: критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат Белоруссии

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Председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов прокомментировал призывы болельщиков остановить розыгрыш чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Глава АБФФ: критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат Белоруссии
  • ©abff.by

«Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди сами понимали. Мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион», — приводит слова Базанова SPORT.TUT.BY.

Он отметил, что ни Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ни Международная федерация футбола (ФИФА) не оказывают давления на АБФФ из-за продолжающегося во время пандемии чемпионата.

«Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир», — добавил глава АБФФ.

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что белорусские болельщики призвали остановить футбольный чемпионат.

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