Белорусские болельщики призвали остановить футбольный чемпионат

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Фанаты гродненского клуба «Неман» выступили с обращением к болельщикам других команд, а также руководству Белорусской федерации футбола (АБФФ) по поводу продолжающегося во время пандемии коронавируса чемпионата страны.
Белорусские болельщики призвали остановить футбольный чемпионат
  • РИА Новости

«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаём, что нам кто-то врёт, и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаём посещать домашние и выездные матчи нашей команды», — говорится в заявлении, текст которого приводит SPORT.TUT.BY.

Отмечается, что это решение было непростым, но в нынешней обстановке здоровье важнее.

«Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всём мире», — подытожили болельщики «Немана».

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.

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