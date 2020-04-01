Белорусские болельщики призвали остановить футбольный чемпионат
- РИА Новости
«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаём, что нам кто-то врёт, и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаём посещать домашние и выездные матчи нашей команды», — говорится в заявлении, текст которого приводит SPORT.TUT.BY.
Отмечается, что это решение было непростым, но в нынешней обстановке здоровье важнее.
«Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всём мире», — подытожили болельщики «Немана».
Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.