Белорусские болельщики призвали остановить футбольный чемпионат

Фанаты гродненского клуба «Неман» выступили с обращением к болельщикам других команд, а также руководству Белорусской федерации футбола (АБФФ) по поводу продолжающегося во время пандемии коронавируса чемпионата страны.

«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаём, что нам кто-то врёт, и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаём посещать домашние и выездные матчи нашей команды», — говорится в заявлении, текст которого приводит SPORT.TUT.BY.

Отмечается, что это решение было непростым, но в нынешней обстановке здоровье важнее.

«Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всём мире», — подытожили болельщики «Немана».

Чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе футбольным турниром, не остановленным из-за пандемии коронавируса.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков негативно высказался о трансляциях матчей чемпионата Белоруссии на российском телевидении.