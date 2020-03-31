Жена Малкина рассказала, зачем хоккеисту американский паспорт

Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала об истории с американским паспортом её мужа.

«Травля после новости про американский паспорт? Он подрасстроился, и я тоже. Ребята, Женя патриот и любит свою страну! Вот это всё с паспортом было ради меня. В этом была необходимость: я была беременна, а мы не могли расписаться, необходимы были документы. Это был единственный способ всё сделать оперативно. И что началось: «А, америкос!» Мне было больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране и всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый. Если многие этого не поняли, то это не наша проблема. Я вообще не поняла, как из этого раздули такой большой скандал. Но мы с этим справились. Есть адекватные, а есть неадекватные люди, что поделаешь», — цитирует Кастерову «Чемпионат».

Ранее отец Малкина ответил по поводу возможного возвращения сына в Россию.