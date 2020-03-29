Отец Малкина ответил по поводу возможного возвращения сына в Россию

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Владимир Малкин, отец нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ответил на вопрос по поводу возможного продолжения карьеры сына в России.
Отец Малкина ответил по поводу возможного возвращения сына в Россию
  • Reuters

«Думаю, он всё-таки несильно сюда рвётся, не знаю… Всё будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела. Если будет играть на своём уровне, то останется там дальше», — цитирует Малкина-старшего РИА Новости.

Он отметил, что в НХЛ выше уровень игроков, а также больше ажиотаж вокруг матчей. Он также не уверен, что сын захочет играть в родном магнитогорском «Металлурге», так как обычно после сезона останавливается в Москве.

«Понятно, что болельщики хотели бы, чтобы человек вернулся в команду города, где родился», — добавил Малкин.

Ранее жена Малкина заявила, что обеспокоена отношением людей к коронавирусу в России.

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