Жена Малкина обеспокоена отношением людей к коронавирусу в России

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Анна Кастерова, жена форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, призналась, что обеспокоена в связи с недостаточными мерами по борьбе с коронавирусом в России.
Жена Малкина обеспокоена отношением людей к коронавирусу в России
  • Instagram
  • © anna_kasterova

«Вчера разговаривала с подругой из Москвы. Расстроилась. Далеко не все осознали масштаб проблемы, насколько всё серьезно. В некоторых ресторанах до сих пор много посетителей, как и в торговых центрах», — написала Кастерова в своём Instagram.

Она также встревожена тем, что не все ходят в защитных масках и не всегда используют антисептики. Кроме того, она волнуется за друзей и родственников. По её словам, каждый человек в мире сейчас ответственен за своё окружение. 

«Если нам приходится выходить на улицу, то по возвращении мы стираем всю свою одежду в режиме санитайз. Перебор? Здесь уже никто так не думает. И если каждый из нас будет бдителен, то мы справимся», — подчеркнула Кастерова.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта.

Ранее российский боксёр Сергей Липинец рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

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