Тарасова пожелала счастливой и творческой жизни фигуристке Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о завершении карьеры чемпионкой Игр в Сочи Аделиной Сотниковой.

«Я желаю Аделине счастливой и творческой жизни. Уже прошло пять лет с тех пор, как она закончила карьеру. Они с Водорезовой (тренером Еленой Буяновой. — RT) сделали большое дело. Её прошлое было прекрасным, я хочу, чтобы и будущее её было тоже прекрасным. Здоровья, любви и счастья!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, но решила объявить о завершении карьеры только 2 февраля 2020 года.

Ранее тренер Елена Буянова заявила, что гордится Сотниковой.