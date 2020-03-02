Тарасова пожелала счастливой и творческой жизни фигуристке Сотниковой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о завершении карьеры чемпионкой Игр в Сочи Аделиной Сотниковой.
Тарасова пожелала счастливой и творческой жизни фигуристке Сотниковой
  • © Yusuke Nakanishi/AFLO
  • globallookpress.com

«Я желаю Аделине счастливой и творческой жизни. Уже прошло пять лет с тех пор, как она закончила карьеру. Они с Водорезовой (тренером Еленой Буяновой. — RT) сделали большое дело. Её прошлое было прекрасным, я хочу, чтобы и будущее её было тоже прекрасным. Здоровья, любви и счастья!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, но решила объявить о завершении карьеры только 2 февраля 2020 года.

Ранее тренер Елена Буянова заявила, что гордится Сотниковой.

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