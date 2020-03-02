Тренер Буянова заявила, что гордится Сотниковой

Тренер Елена Буянова, под руководством которой с 2004 по 2017 год занималась российская фигуристка Аделина Сотникова, отреагировала на решение бывшей подопечной завершить карьеру.

«Я как тренер счастлива, что в моей судьбе случилась Аделина Сотникова. Это прекрасная страница моей жизни, полная и радостей, и обид, и побед, и поражений, но в итоге подарившая первую в истории России олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам тренера, она счастлива, что дала спортсменке профессию, которой та занимается по сей день и радует зрителей на различных шоу.

«Я горжусь ею и горжусь тем, что она продолжает своё дело. От всей души желаю ей здоровья и счастья», — добавила Буянова.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, но решила объявить о завершении карьеры только 2 февраля 2020 года.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что Сотникова навсегда останется в истории.