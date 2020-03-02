Глава ФФККР: Сотникова навсегда останется в истории

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков считает, что объявившая о завершении карьеры фигуристка Аделина Сотникова навсегда вписала своё имя в историю.
Глава ФФККР: Сотникова навсегда останется в истории
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Жизнь так устроена, всё когда-то заканчивается, тем не менее всегда очень грустно узнавать новости, когда спортсмены заканчивают карьеру, в частности фигуристы. Аделина Сотникова навсегда останется в истории как первая российская олимпийская чемпионка в личных соревнованиях», — цитирует Горшкова ТАСС.

Он также пожелал ей успехов в осуществлении дальнейших планов. 

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года. Кроме того, она завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, но решила объявить о завершении карьеры только 2 февраля 2020 года.

Ранее глава Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов прокомментировал решение Сотниковой завершить спортивную карьеру.

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