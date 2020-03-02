Эксперт прокомментировал решение Сотниковой завершить спортивную карьеру

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Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов прокомментировал заявление олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой о завершении спортивной карьеры.
Эксперт прокомментировал решение Сотниковой завершить спортивную карьеру
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik он отметил, что это решение было ожидаемым и верным.

«Аделина, к огромному сожалению, получала серьёзнейшие травмы на протяжении всей карьеры. Мне кажется, она сделала всё, что могла. То, что было на Олимпиаде-2014, — это наиболее высокая и счастливая вершина в её спортивной судьбе. Она первой среди наших спортсменок выиграла олимпийское золото — честь ей и хвала», — отметил Николай Долгополов.

Он уверен, что Аделину Сотникову ждёт интересная карьера.

Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры в эфире телеканала «Россия 1».

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