Эксперт прокомментировал решение Сотниковой завершить спортивную карьеру

Президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов прокомментировал заявление олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой о завершении спортивной карьеры.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что это решение было ожидаемым и верным.

«Аделина, к огромному сожалению, получала серьёзнейшие травмы на протяжении всей карьеры. Мне кажется, она сделала всё, что могла. То, что было на Олимпиаде-2014, — это наиболее высокая и счастливая вершина в её спортивной судьбе. Она первой среди наших спортсменок выиграла олимпийское золото — честь ей и хвала», — отметил Николай Долгополов.

Он уверен, что Аделину Сотникову ждёт интересная карьера.

Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры в эфире телеканала «Россия 1».