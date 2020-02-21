Аленичев заявил о падении уровня чемпионата России по футболу

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Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о падении уровня чемпионата России по футболу.

«Многие говорят о том, что наш чемпионат прогрессирует, но я с этим категорически не согласен. Думаю, мы регрессируем. Раньше к нам приезжали Халк, Витсель, Данни, Фернанду, Промес, сейчас таких футболистов нет. Я думал, после чемпионата мира к нам поедут звезды, но все мы ошиблись — этого не произошло. Возможно, это связано с финансовой составляющей и с уровнем нашего чемпионата и футбола в целом. Игроки — не дураки, и неохотно едут в Россию», — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Миньоле повторил достижение Гилерме в Лиге Европы.

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