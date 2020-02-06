Герой Евро-2016 позволил «Марселю» продолжить погоню за ПСЖ
«Марсель» обыграл в гостях «Сент-Этьен» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу (2:0).
Голы провели автор первого мяча Евро-2016 Димитри Пайет и Неманья Радоньич. В турнирной таблице «Марсель» занимает второе место и уступает лидеру «Пари Сен-Жермен» 12 очков.
Ранее сообщалось, что Моуринью вывел «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии.
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