Герой Евро-2016 позволил «Марселю» продолжить погоню за ПСЖ

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«Марсель» обыграл в гостях «Сент-Этьен» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу (2:0).

Голы провели автор первого мяча Евро-2016 Димитри Пайет и Неманья Радоньич. В турнирной таблице «Марсель» занимает второе место и уступает лидеру «Пари Сен-Жермен» 12 очков.

Ранее сообщалось, что Моуринью вывел «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии.

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