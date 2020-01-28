Российские боксёры Тищенко и Чахкиев покинули Китай из-за коронавируса

Олимпийские чемпионы по боксу из России Алексей Тищенко и Рахим Чахкиев в срочном порядке покинули Китай, где готовили местных атлетов к соревнованиям.

Турнир был отменён из-за вспышки коронавируса.

«На одной из тренировок нам сообщили, что наше мероприятие отменяется. За неделю до отмены мероприятия появилась информация в СМИ о коронавирусе, о пострадавших и погибших, затем уже власти Китая объявили о полном прекращении в стране всех спортивных, развлекательных и массовых мероприятий в целях обеспечения безопасности населения», — приводит слова Чахкиева ТАСС.

Ранее сообщалось, что американский боец UFC нацелился на пояс Хабиба Нурмагомедова.