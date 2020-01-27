Американский боец UFC нацелился на пояс Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли считает, что пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе должен принадлежать ему, а не Хабибу Нурмагомедову.

«Чувствую, что являюсь некоронованным чемпионом лёгкого веса. Я должен драться с этими парнями. Топовые бойцы боятся меня. Я точно знаю, что они не хотят встречи со мной. В том числе и ребята из первой пятёрки рейтинга, включая Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Они не упоминают меня, но знают, что я приду за ними рано или поздно. Все вокруг знают, что титул в лёгком весе принадлежит мне. Они могут продолжать сражаться за него, но я приду и заберу свой пояс», — цитирует бойца BJPenn.

Американец также добивался поединка с другим россиянином, Исламом Махачевым, однако тому подобрали другого соперника.

Ранее тренер Нурмагомедова призвал россиянина уважать Фергюсона.