Американский боец UFC нацелился на пояс Нурмагомедова

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли считает, что пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе должен принадлежать ему, а не Хабибу Нурмагомедову.

«Чувствую, что являюсь некоронованным чемпионом лёгкого веса. Я должен драться с этими парнями. Топовые бойцы боятся меня. Я точно знаю, что они не хотят встречи со мной. В том числе и ребята из первой пятёрки рейтинга, включая Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Они не упоминают меня, но знают, что я приду за ними рано или поздно. Все вокруг знают, что титул в лёгком весе принадлежит мне. Они могут продолжать сражаться за него, но я приду и заберу свой пояс», — цитирует бойца BJPenn.

Американец также добивался поединка с другим россиянином, Исламом Махачевым, однако тому подобрали другого соперника.

Ранее тренер Нурмагомедова призвал россиянина уважать Фергюсона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить