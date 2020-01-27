Тренер Нурмагомедова призвал россиянина уважать Фергюсона

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предостерегает своего подопечного от недооценки следующего соперника — американца Тони Фергюсона.

«Хабиб — это кардиомашина. Фергюсон собирается драться все пять раундов, Нурмагомедов не против. Я не думаю, что в этом поединке будет остановка, я ожидаю пятираундовой войны. Ожидаю судейского решения и разгрома. Это то, что я предсказываю, и то, что мы готовы сделать. Для этого мы должны подготовиться к самому сложному сопернику, с которым нам предстоит встретиться. И это Тони. Чтобы победить Фергюсона, его надо уважать. Если мы не будем этого делать, он нас победит. Его кардио позволяет вытерпеть все пять раундов. Однако разве кто-то считает Хабиба бойцом, который устаёт во время поединка?» — приводит слова Мендеса The Body Lock.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится 18 апреля в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249.

Ранее боец UFC рассказал, как отца Нурмагомедова не пустили на взвешивание с флагом России.