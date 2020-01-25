Боец UFC рассказал, как отца Нурмагомедова не пустили на взвешивание с флагом России

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Российский боец смешанного стиля Рустам Хабилов рассказал, как однажды Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, не пустили на взвешивание с российским флагом.
Боец UFC рассказал, как отца Нурмагомедова не пустили на взвешивание с флагом России
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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«Почему выхожу без флага? Дело не в принципиальности. Несколько боёв Абдулманап Нурмагомедов выходил с флагом на взвешивание. Один раз нам сказали, якобы с гербом нельзя, и нас не допустили с флагом. Такой инцидент один раз был. И после этого не помню, чтобы мы делали это», — приводит слова Хабилова телеканал ННТ.

Хабилов также признался, что в ближайшее время хотел бы провести поединки либо с Майком Перри, либо с Хорхе Масвидалем, с которым он уже дрался. Тогда победу одержал российский боец.

Ранее Хабиб Нурмагомедов напомнил о трёх поражениях Конора Макгрегора после удушающих приёмов.

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