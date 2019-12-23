Фёдоров: было интересно прокатиться на советской «Волге»

Автор победной шайбы в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и «Барысом» (3:1) Артём Фёдоров рассказал о впечатлениях от игры в атмосфере 1970-х годов, которую создали на арене организаторы.

По словам спортсмена, он впервые в жизни проехался на «Волге» ГАЗ-21.

«Это круто организовали, нам было интересно. Начал вспоминать и понял, что никогда на такой машине не ездил. Едет она тяжеловато. В машине сидели по три или по четыре человека. Кто как успел распределиться. Если один сидит спереди, а два человека — сзади, то вообще нормально», — приводит слова Фёдорова официальный сайт «Спартака».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» победил «Барыс» в форме из 1970-х годов.